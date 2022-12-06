Мобилизация в Украине: смогут ли отдохнуть воюющие с 24 февраля
Недавно правительство продлило срок действия военного положения на всей территории Украины еще на 90 дней. Вместе с ним пролонгировали и мобилизационные процессы.
Имеют возможность немного отдохнуть военные, которые начали служить с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на разговор Liga.net с Командованием Сухопутных войск ВСУ.
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В ВСУ дают воинам отпуска и устраивают ротации.
Командование регулярно устраивает ВСУ ротации, а также отпуска для отдыха. В частности, военных, которые долго находятся в горячих точках, затем передислоцируют в более спокойные районы.
Здесь нет четкой регуляции, все зависит от сложившейся ситуации. Ротации могут происходить с периодичностью от нескольких месяцев до полугода.
Кроме того, командир может отправлять военных в отпуска. Речь идет о 10 днях, не считая времени на дорогу.
Больше того, если кому-то будет мало отпуска, потому что дома возникли непредвиденные проблемы, можно взять дополнительное время. При этом в Командовании объясняют, что им приходится постоянно следить, чтобы необходимое количество воинов оставалось на позициях. Пропорция выглядит так: 2/3 военных остаются, а 1/3 – отправляют в отпуск.
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Детальнее об отпусках для украинских защитников
Отпуска бывают нескольких видов :
- Основной отпуск;
- отпуск по семейным обстоятельствам;
- по другим веским причинам с сохранением денежного обеспечения.
Как отмечалось выше, в основном все отпуска для военных длятся до 10 дней. Стоит отметить, что в мирное время служащие ВСУ имеют больше возможностей для передышки, но так, как в стране идет полномасштабная война с агрессором, использовать можно только указанные 3 вида отпусков.