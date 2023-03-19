Приключения уклонистов на границе: одни переплывали реку, а другие – покоряли вершины

В течение суток 18 марта пограничники Мукачевского отряда остановили на государственной границе восемь военнообязанных. Мужчины пытались покинуть территорию Украины.

Уклонистов поймали в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий "Март-2023". Все мужчины пытались вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

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Пограничники рассказали о приключениях уклонистов

Четверо из задержанных мужчин планировали "покорять" высокогорье. Их задержали пограничные наряды от отдела пограничной службы "Яблоновка":

Двое из нарушителей границы прибыли на Закарпатье из Тернопольщины,

один – из Черкасщины,

еще один – из Житомирщины.

Еще четырех злоумышленников задержали военнослужащие отдела "Тячев". Трое из них пограничный наряд задержал около 23:00 на берегу реки Тиса. Мужчины были одеты в гидрокостюмы.

Кроме тщательно обернутых в полиэтилен сменной одежды, обуви, документов и денег, они имели при себе накаченные автомобильные камеры, с помощью которых планировали переплывать незнакомый для них водоем. Все мужчины прибыли на Закарпатье из других регионов:

один – из Тернопольщины,

один – из Винницкой области,

один – из Одесчины.

Пограничники задержали 8 уклонистов / Фото Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Насколько опасны попытки преодоления холодной и полноводной Тисы они не знали.

Стоит отметить, что сейчас на Закарпатье в ночное время температура воздуха опускается ниже нуля градусов. Глубина реки достигает трех метров, ширина – 50 метров. В течение года зафиксировано 14 случаев гибели мужчин при попытках преодоления речного участка границы,

– рассказали пограничники.

Еще один житель Одесской области задержал пограничный наряд на окраине поселка Солотвино. Мужчина признался, что прибыл на Закарпатье, чтобы незаконно пересечь границу. За организацию своего "путешествия" он заплатил 2,5 тысячи долларов.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин через границу. Относительно задержанных пограничники составили протоколы о совершении ими админправонарушения, а именно "незаконного пересечения или попытки незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела уже направили в суд.