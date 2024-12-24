В Украине появятся "инспекторы по воинскому учёту": чем они будут заниматься

Национальное агентство квалификаций утвердило профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учёту". Что будут делать такие специалисты.

Такую новость рассказал полковник Алексей Дудка, главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки Генерального штаба ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АрмияInform.

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Кто такие инспекторы по воинскому учёту

По словам Дудки, действующее законодательство требует от предприятий обеспечения воинского учета. Сейчас в Украине функционирует более миллиона предприятий, но квалифицированных специалистов в этой сфере не хватает. Утвержденный стандарт станет ориентиром для работодателей и будет определять обязанности инспекторов, которых будут привлекать для ведения учета на предприятиях.

Зарегистрированный 19 декабря документ является важным национальным регулятором.

Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста – инспектора по воинскому учёту – ознакомившись с этим а, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учётом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос,

– отметил Дудка.

Он подчеркнул, что ранее этой сфере уделяли недостаточно внимания, однако из-за актуальности мобилизационных вопросов государство значительно усилило контроль. Стандарт призван помочь как работодателям, так и военнообязанным работникам лучше понимать свои права и обязанности.

Первым шагом для предприятий, по словам полковника, должно стать направление своих работников на специализированные курсы повышения квалификации. Сейчас около 20 учебных заведений проводят такое обучение. После их завершения специалисты будут отвечать требованиям нового стандарта.

Ожидается, что это нововведение существенно повысит эффективность мобилизационной работы на всех уровнях – от малого бизнеса до государственного масштаба.