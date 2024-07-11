Военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля, поэтому появляются сообщения об очередях. Иногда граждане обвиняют ТЦК в создании искусственных очередей, как это было на Львовщине. Но работники ТЦК опровергают обвинения.

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Что означают повестки для 17-летних

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин говорит, что в этом случае повестки будут рассылать для того, чтобы люди стали на учет, – это не имеет отношения к мобилизации.

В ТЦК юноша должен прийти с документами – свидетельством о рождении, паспортом, идентификационным кодом. А еще захватить сертификаты, если проходил какие-то подготовки.

Там он пройдет ВЛК и получит документы

Став на учет, парень получает военно-учетный документ – приписное, с которым может поступать в вуз. Без этого документа поступить не удастся.

Пока не известно, будут ли применять штрафы для 17-летних, которые не стоят на учете. Сейчас в Украине повысили размер штрафов для тех, кто не стоит на учете: они должны уплатить от 17 тысяч гривен.

Важно! В Минюсте рассказали, как узнать, открыто ли производство из-за штрафа от ТЦК. А вот юристы отмечают: чтобы выписать штрафы всем нарушителям, понадобится минимум десятки лет.