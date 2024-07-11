Військовозобов'язані мають оновити свої дані до 16 липня, тож з'являються повідомлення про черги. Часом громадяни звинувачують ТЦК у створенні штучних черг, як це було на Львівщині. Але працівники ТЦК спростовують звинувачення.

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Що означають повістки для 17-річних

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін говорить, що в цьому випадку повістки розсилатимуть для того, щоб люди стали на облік, – це не має стосунку до мобілізації.

У ТЦК юнак має прийти з документами – свідоцтвом про народження, паспортом, ідентифікаційним кодом. А ще – сертифікати, якщо проходив якісь вишколи.

Там він пройде ВЛК і отримає документи.

Ставши на облік, хлопець отримує військово-обліковий документ – приписне, з яким може вступати до ВНЗ. Без цього документа вступити до вишу не вдасться.

Поки не відомо, чи будуть застосовувати штрафи для 17-річних, які не стоять на обліку. Зараз в Україні підвищили розмір штрафів для тих, хто не стоїть на обліку: вони мають сплатити від 17 тисяч гривень.

Важливо! У Мін'юсті розповіли, як дізнатися, чи відкрито провадження через штраф від ТЦК. А от юристи зауважують: щоб виписати штрафи всім порушникам, знадобиться щонайменше десятки років.