Вымогал почти 5 тысяч долларов и пойдет под суд: правоохранитель помогал переправиться через Прут

Один из правоохранителей организовал переправку уклонистов через реку Прут на надувных лодках. Мужчину уволили со службы и будут судить.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Правоохранитель участвовал в схеме по пересечению границы

Сейчас ГБР завершило досудебное расследование в отношении него. Известно, что мужчина помогал уклонистам нелегально покинуть Украину на надувных лодках через реку Прут. За это просил 4,6 тысячи долларов США с одного человека.

К своему "бизнесу" привлекал местных жителей, которые хорошо знали местность и не вызывали подозрений. Обвиняемый подвозил военнообязанных к месту незаконной переправки у реки, где их встречали другие соучастники преступления и переправляли на лодках на противоположный берег. Во время одной из переправок группу обнаружили и задержали пограничники,

– привели данные в ГБР.

Организатора схемы уволили со службы и сообщили ему о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений. Ему грозит до 9 лет. Обвинительный акт уже направили в суд.

Полицейские также разоблачили схему

Кроме этого, будут судить 48-летнюю жительницу Волыни. Она за 10 тысяч евро "помогала" призывникам переплыть Днестр на надувном матрасе.

Был и другой вариант – получить разрешение на выезд от "знакомых" на пункте контроля. Это стоило 11 тысяч евро.

Женщине грозит до 9 лет лишения свободы. Ее задержали во время получения ею оговоренной суммы средств от потенциального "клиента".