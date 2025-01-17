Деталі передає 24 Канал з посиланням на ДБР.

Дивіться також Поліція знову провела обшуки в метро у справі Брагінського, висновок ВЛК скасували

Правоохоронець брав участь у схемі з перетину кордону

Наразі ДБР завершило досудове розслідування щодо нього. Відомо, що чоловік допомагав ухилянтам нелегально покинути Україну на надувних човнах через річку Прут. За це просив 4,6 тисячі доларів США з однієї особи.

До свого "бізнесу" правоохоронець залучав місцевих жителів, які добре знали місцевість і не викликали підозр. Обвинувачений підвозив військовозобов'язаних до місця незаконного переправлення біля річки, де їх зустрічали інші співучасники злочину та переправляли на човнах на протилежний берег. Під час одного з переправлень групу виявили та затримали прикордонники,

– навели дані в ДБР.

Організатора схеми звільнили зі служби та повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Йому загрожує до 9 років. Обвинувальний акт уже направили до суду.

Поліцейські також викрили схему

Окрім цього, судитимуть і 48-річну мешканку Волині. Вона за 10 тисяч євро "допомагала" призовникам переплисти Дністер на надувному матраці.

Був і інший варіант – отримати дозвіл на виїзд від "знайомих" на пункті контролю. Це коштувало 11 тисяч євро.

Жінці загрожує до 9 років позбавлення волі. Її затримали під час отримання нею обумовленої суми коштів від потенційного "клієнта".