Мобилизация в Украине: каков предельный возраст военнообязанных по категориям

С начала полномасштабной войны в Украине идет мобилизация военнообязанных. Призвать в ряды армии могут мужчин от 18 до 60 лет, но есть и свои нюансы.

Так, согласно законодательству для разных категорий военнообязанных есть разный предельный возраст для службы. Об этом говорится в 22 статье Закона "О воинской обязанности и военной службе", сообщает 24 канал.

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Предельный возраст пребывания на военной службе

Так, согласно этому закону, максимальный возраст для службы мужчин, которых призвали во время мобилизации – до предельного возраста пребывания в запасе или резерве. Например, если речь идет о высшем офицерском составе, то предельный возраст может составлять и 65 лет.

Также опытные бойцы, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности и которых врачи сочли пригодными к продолжению службы, по собственному желанию могут продолжать службу, но не более чем на 5 лет.

В целом же предельный возраст пребывания на военной службе отличается для разных категорий военных и составляет:

45 лет – для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе и младших офицеров;

50 лет – для старших сержантов и старшин на контрактной службе, майоров (капитанов 3 ранга) и подполковников (капитанов 2 ранга);

55 лет – для военных высшего сержантского и старшинского состава, служащих по контракту, и полковников (капитанов 1 ранга);

60 лет – для высшего офицерского состава. Также сюда входят рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, служащие во время действия военного положения;

65 лет – для военных высшего офицерского состава в особый период.

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