Кого могут забрать в ТЦК с блокпоста: объяснение юриста
- Военнообязанного гражданина, который получил статус "годен к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП", не могут задержать на блокпосту ТЦК.
- Задержание возможно, если лицо находится в розыске.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанных мужчин могут призвать на службу.
Кого имеют право забрать в ТЦК с блокпоста и при каких обстоятельствах – сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.UA".
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Что говорит юрист о задержании на блокпостах?
Во время всеобщей мобилизации ТЦК организовали работу не только мобильных групп оповещения, но и стационарных блокпостов.
К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил статус "годен к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП". Мужчина поинтересовался, могут ли его с таким статусом задержать на блокпосту ТЦК.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что военнообязанного гражданина, который прошел ВВК и получил актуальный статус годности к военной службе, не могут задержать на блокпосту ТЦК.
В соответствии с законодательством забрать на блокпосту могут при условии того, что вы находитесь в розыске,
– добавил он.
Отметим, что военнослужащие ТЦК также не имеют права проверять документы. Они могут делать это только в присутствии полиции. Адвокаты советуют требовать фиксацию действий ТЦК на боди-камеры.