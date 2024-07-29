Мобилизация в Украине работает, Россия потеряет доминацию до зимы, – The Telegraph

На фоне задержек западной помощи весной 2024 года Россия начала свою наступательную операцию. Однако оккупанты так и не смогли достичь своих самых амбициозных целей и скоро потеряют доминацию.

The Telegraph пишет, что за это время не произошло ни грандиозного российского прорыва, ни общего краха украинской линии фронта. В то же время за последний месяц в Украине удалось мобилизовать рекордное количество граждан.

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Летнее наступление России проваливается, прорыва не произошло

Наиболее пессимистические прогнозы для Украины относительно этого лета базировались на критической украинской нехватке людей, снарядов и подготовленных оборонительных позиций. Эти проблемы начали решать, в частности, в апреле Зеленский подписал закон о мобилизации.

Указанные цифры являются секретными, но источники, знакомые с этим вопросом, сказали, что за месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше. В ближайшие месяцы они массово начнут попадать на фронт,

– пишет издание.

Также в апреле Конгресс США одобрил пакет военной помощи, что произошло незадолго до нападения на Харьковскую область. Вследствие этого преимущество оккупантов в боеприпасах уменьшилось, однако не ликвидировалось. Появление истребителей F-16 ожидается этим летом.

Таким образом можно ожидать, что доминирование России на поле боя, скорее всего, будет разрушено зимой. Москва имеет свои проблемы, в частности, сокращение запасов бронетехники. Также россияне увеличили выплаты для добровольцев, что свидетельствует о проблемах с вербовкой.