Не взаимозаменяемы: в Минобороны призвали не путать рекрутинг и мобилизацию

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, однако хотят ввести также рекрутинг в армию. В Минобороны призывали верно отделять эти понятия.

Начальник Управления печати и информации в Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона призвал не сравнивать рекрутинг и мобилизацию. В то же время, по его словам, не может быть такого, чтобы страну защищали только желающие, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Еще 500 тысяч военных и будет ли мобилизация женщин: важнейшие заявления Зеленского об армии

Подход не меняется

Павлюк отметил, что в подходе к мобилизации и законодательству по этому поводу все остается без изменений.

Он подчеркнул, что существует иллюзия, что рекрутинг существует вместо мобилизации, но это не так.

Рекрутинг – это сервис для граждан, готовых мобилизоваться в ВСУ. Мы со своей стороны работаем над тем, чтобы создать механизмы, чтобы этот сервис работал лучше и разрешал выбор специальности,

– рассказал он

По его словам, проект будет это масштабировать, чтобы у человека был стимул.

По словам Иллариона Павлюка, преимущество рекрутинга в том, что ты получаешь больший контроль над тем, что с тобой будет в армии, потому что получаешь лучшие сервисные подходы.

В Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах