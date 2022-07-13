Надо создать реестр мотивированных людей, – советник главы МВД о мобилизации
Необходимо понимать, что во время войны государство должно знать, сколько есть человеческого резерва. Так что если появляться в военкоматы для уточнения данных хотят не все, нужен хотя бы более современный вариант учета.
Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. К примеру, о таком реестре уже говорили в контексте приложения Дия.
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Реестр мотивированных людей
По словам Смирнова, вокруг этого вопроса до сих пор ведутся дискуссии. В частности, говорилось не только о Дии, а рассматривали и другие инструменты.
Не понимаю, почему этого нельзя сделать. Сейчас действительно можно создать реестр мотивированных людей, желающих воевать. Зачем посещать военный комиссариат,
– отметил Смирнов.
Кроме того, советник отметил, что в нашем государстве иногда есть откровенный негатив в отношении военкоматов. В частности, уже известно о многих таких историях.
Будет призывать, когда будет готово
Смирнов добавил, что когда государство будет готово призывать этих людей к службе в рядах Вооруженных Сил Украины или других формирований (к примеру, Национальной гвардии Украины) – только тогда будет приглашать их в военные комиссариаты.
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Как отметил Смирнов, именно тогда они будут проходить медицинское обследование. А после него призывников будут распределять непосредственно по боевым бригадам.
"Я полностью поддерживаю такую инициативу. Насколько мне известно ее уже даже прорабатывают. Не знаю, когда ее завершат, но думаю, что впоследствии опубликуют об этом информацию" – отметил Смирнов.
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Возможен ли в Украине принудительный военный учет
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что в настоящее время принудительный военный учет в Украине не предусматривается. Впрочем, он подчеркнул, что военкоматам необходимо создать актуальный реестр людей, которые могли бы взять в руки оружие.
- Советник также отметил, что сейчас вопросы с разрешениями на перемещение военнообязанных сняли с повестки дня. Однако теперь ищут пути, как поставить на учет сменивших место жительства.
- Смирнов вспомнил, что когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, в наши военкоматы стояли очереди. Впрочем, тогда стольких людей не было нужно, поэтому им говорили подождать или возвращаться домой.
- Однако, по его мнению, проблема заключается в том, что списки желающих тогда никто не формировал. Смирнов считает, что необходимо изменить подходы к мобилизации – вернуться к так называемым волнам, предусматривающим "качество" мобилизованных, а не только количество.