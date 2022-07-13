Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. До прикладу, про такий реєстр вже говорили в контексті застосунку Дія.

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Реєстр мотивованих людей

За словами Смірнова, довкола цього питання досі ведуться дискусії. Зокрема, мовилось не лише про Дію, а розглядали й інші інструменти.

Не розумію, чому не можна цього зробити. Зараз справді можна створити реєстр мотивованих людей, які мають бажання воювати. Навіщо відвідувати військовий комісаріат,

– зазначив Смірнов.

Крім того, радник зауважив, що у нашій державі подекуди є відвертий негатив стосовно військкоматів. Зокрема, уже відомо про багато таких історій.

Призиватиме, коли буде готовою

Смірнов додав, що коли держава буде готовою призивати цих людей до служби в лавах Збройних Сил України чи інших формувань (до прикладу, Національної гвардії України) – лише тоді запрошуватиме їх до військових комісаріатів.

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Як зазначив Смірнов, саме тоді вони й проходитимуть медичне обстеження. А після нього призовників розподілятимуть безпосередньо по бойових бригадах.

"Я повністю підтримую таку ініціативу. Наскільки мені відомо її вже навіть пропрацьовують. Не знаю, коли її завершать, але, думаю, що згодом опублікують про це інформацію" – зазначив Смірнов.

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