Никакого "вау", как в России, нет, – Резников объяснил, какая в Украине ситуация с мобилизацией

Министр обороны Алексей Резников рассказал о ходе мобилизации в Украине. Глава оборонного ведомства сравнил мобилизацию в Украине и России.

Министр заверил, что ничего удивительного с мобилизацией не происходит. Резников заявил, что мобилизация продолжается в соответствии с утвержденными нормами.

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Резников объяснил, как идет мобилизация

"У нас была объявлена мобилизация, когда был парламентом утвержден закон об объявлении военного положения. Есть определенные нормы, которые там указаны по численности, Генеральный штаб их знает и мы работаем в этих нормах", – сказал он.

Министр отметил, что запасы пополняют с учетом потерь Украины в войне с Россией.

Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь гибнут наши ребята, тоже ранены. Но такого что-то "вау", как в России – нет, такого у нас нет,

– заявил Резников.

Резников отреагировал на вручение повесток на улице

Также Резников прокомментировал вручение повесток по ТРЦ, на улицах городов, в кафе. По его словам, военнообязанные должны встать на учет, однако не все это делают.

"Смотрите, у них есть задача, которую ставит Генеральный штаб по количественному составу в тот или иной период времени. Если они видят, что, например, на учете было до вторжения такое-то количество людей в регионах, но многие переехали.

Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы – где бы вы ни находились – должны пойти и стать на учет. Не все это делают", – объяснил министр.

Поэтому, как пояснил глава Минобороны, сотрудники ТЦК вынуждены "что-то делать". При этом он отметил, что вручение повестки не предусматривает сиюминутную мобилизацию.

Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "Да, возраст у меня призывный, но у меня есть какие-то оговорки" или "у меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все,

– добавил министр.

По его словам, основной массив добровольцев был в феврале – марте 2022 года. При этом он напомнил о конституционной обязанности гражданина Украины защищать свою страну.

"И если ты военнообязан, подвергаешься критериям, сектор безопасности и обороны имеет право призывать тебя к строю", – резюмировал Резников.

В Украине продолжат мобилизацию