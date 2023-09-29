С 1 октября на военный учет должны стать женщины, работающих по медицинской специальности. Военный учет проводится по месту жительства. 24 Канал.

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Кого и как будут мобилизовать с 1 октября

Военнообязанные, переезжающие в другие города, регионы или страны, должны в течение семи дней обратиться в военный центр или дипломатическое ведомство для личной регистрации военнослужащих.

Повестки могут получить все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Существует три вида повесток:

повестка для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

мобилизационное предписание.

С 1 октября 2023 г. могут мобилизовать пригодных и ограниченно пригодных военнообязанных от 18 до 60 лет с опытом военной службы, находящихся в запасе и не имеющих опыта службы. Кроме этого, мужчин от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе, военнообязанных женщин, состоящих на военном учете.

Также мобилизации подлежат исключены и сняты с военного учета в случае, когда ВЛК признает их пригодными и если они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления. К тому же, в ряды ВСУ могут призвать лиц с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВЛК признает их пригодными или ограниченно пригодными к службе, по собственному желанию.

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