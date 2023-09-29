З 1 жовтня на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю. Військовий облік проводиться за місцем проживання, пише 24 Канал.

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Кого та як будуть мобілізувати з 1 жовтня

Військовозобов'язані, які переїжджають в інші міста, регіони чи країни, повинні протягом семи днів звернутися до військового центру або дипломатичного відомства для особистої реєстрації військовослужбовців.

Наразі повістки можуть отримати усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Існує три види повісток:

повістка для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

мобілізаційне розпорядження.

З 1 жовтня 2023 року можуть мобілізувати придатних та обмежено придатних військовозобов'язаних від 18 до 60 років з досвідом військової служби, тих, які перебувають у запасі та не мають досвіду служби. Крім цього, чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі, військовозобов'язаних жінок, які стоять на військовому обліку.

Також мобілізації підлягають виключені і зняті з військового обліку у випадку, коли ВЛК визнає їх придатними та якщо вони не скоювали тяжкого та особливо тяжкого злочину. До того ж до лав ЗСУ можуть призвати осіб з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до служби, за власним бажанням.

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