З 1 жовтня на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю. Військовий облік проводиться за місцем проживання, пише 24 Канал.
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Кого та як будуть мобілізувати з 1 жовтня
Військовозобов'язані, які переїжджають в інші міста, регіони чи країни, повинні протягом семи днів звернутися до військового центру або дипломатичного відомства для особистої реєстрації військовослужбовців.
Наразі повістки можуть отримати усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Існує три види повісток:
- повістка для уточнення даних;
- на проходження військово-лікарської комісії;
- мобілізаційне розпорядження.
З 1 жовтня 2023 року можуть мобілізувати придатних та обмежено придатних військовозобов'язаних від 18 до 60 років з досвідом військової служби, тих, які перебувають у запасі та не мають досвіду служби. Крім цього, чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі, військовозобов'язаних жінок, які стоять на військовому обліку.
Також мобілізації підлягають виключені і зняті з військового обліку у випадку, коли ВЛК визнає їх придатними та якщо вони не скоювали тяжкого та особливо тяжкого злочину. До того ж до лав ЗСУ можуть призвати осіб з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до служби, за власним бажанням.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Трапляються випадки, коли повістку вручають військовозобов'язаним повторно. Якщо чоловік призовного віку отримує повістку двічі – це може свідчити про те, що він не з'явився до військкомату за першою. Також повістки можуть вручити повторно деяким чоловікам, які вже отримували її після початку повномасштабної агресії, або самостійно приходили до ТЦК і ставали на облік, однак з того часу досі не були призвані.
- Правила загальної мобілізації студентів можуть змінитися. Виїхати за кордон зможуть ті здобувачі освіти, які мають необхідні документи, що підтверджують факт навчання в іноземних вишах, але всі здобувачі другої освіти, яким виповнилось понад 30 років, підлягають призову. Частина військовозобов'язаних студентів, які навчаються у закордонних вишах, можуть виїхати за межі України під час воєнного стану. Для продовження навчання в іноземному виші при перетині кордону працівникам ДПСУ слід надати такі документи, що підтверджують законність виїзду з України.
- Наразі в законі України немає чітких правил про те, чи можуть призвати умовно двох братів. Про це розповів адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, зауваживши, що деякі винятки все ж продумані. До прикладу, не призивають членів сім'ї, якщо родичі військовозобов'язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідні брат із сестрою) загинули чи пропали безвісти під час збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, або під час забезпечення національної безпеки й оборони, а також відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.