С какими болезнями не мобилизуют: полный перечень

В Украине продлили всеобщую мобилизацию до 9 ноября. Однако, часть граждан не подлежат призыву на военную службу.

Полный перечень болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, определен в "Положениях о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", передает 24 Канал.

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С какими болезнями не мобилизуют

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Активный туберкулез легких с выделением микобактерий или при наличии распада легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;

тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;

болезнь, обусловленную ВИЧ, клиническая стадия IV, с иммунной декомпенсацией.

Новообразования

первичные (вторичные) злокачественные новообразования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, и миелодиспластический синдром, которые быстро или медленно прогрессируют, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма

Аэмии (алиментарные, гемолитические, апластические, постгеморрагические) D50-D64; нарушения свертываемости крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния D63-D69; другие болезни крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, болезни селезенки) D70-D77; некоторые нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты) D80-D89, – которые быстро прогрессируют со значительными нарушениями функций.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований) Е00-Е07; все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16; нарушения других эндокринных желез Е20-Е35; недостаточное и избыточное питание, нарушения обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) и другие Е40-Е90 – со значительными нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства, которые являются резко выраженными устойчивыми;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ при синдроме зависимости, которые являются резкими и устойчивыми;

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций, расстройства поведения и эмоций в подростковом и зрелом возрасте, которые являются резко выраженными, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

воспалительные болезни центральной нервной системы (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс), которые быстро прогрессируют со значительными нарушениями функций;

болезни центральной нервной системы, их последствия G10-G37, G80-G89, G91-G92 (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие), которые быстро или медленно прогрессируют со значительными нарушениями функций;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие), которые быстро или медленно прогрессируют со значительными нарушениями функций.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Болезни век, слезного аппарата, орбиты и конъюнктивы, пороки их развития Н00-Н13 – выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнение, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточного аппарата, которые являются резко выраженными с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах

отслоение и разрыв сетчатки при любой этиологии на обоих глазах с прогрессирующим снижением зрительных функций и (или) после безуспешного хирургического лечения;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

слепота одного или обоих глаз; отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни уха и сосцевидного отростка

Хронический односторонний или двусторонний средний отит после хирургического лечения с неполной эпидермизацией и/или с грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой;

стойкие вестибулярно-вегетативные расстройства тяжелой степени, болезнь/синдром Меньера;

стойкая глухота на оба уха и другие (полный перечень в статье 36 "Положений").

Болезни системы кровообращения

некоронарогенные болезни сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности, болезни легочных сосудов), все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерацию (дистрофию) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающихся сердечной недостаточностью с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии;

гипертонические болезни III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

ишемическую болезнь сердца (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнения); хроническую ишемическую болезнь сердца (атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью) с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии;

цереброваскулярные болезни (субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (не травматическое) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия, закупорка, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризма прецеребральных, базилярной, сонной, позвоночной артерий со значительными нарушениями функций;

церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств со значительными нарушениями функций;

болезни артерий, артериол и капилляров (атеросклероз аорты, почечной артерии, артерий конечностей, генерализованный атеросклероз; стеноз или аневризма, расширение или расслоение аорты и других артерий; стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий; эмболия и тромбоз аорты и других артерий; болезни периферических сосудов (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит); приобретенный артериовенозный свищ, наследственную гемолитическую телеангиэктазию, неопухолевый невус со значительными нарушениями функций;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов (флебит, тромбофлебит, тромбоз воротной вены, эмболия и тромбоз других вен; варикозное расширение вен нижних конечностей; варикозное расширение вен пищевода, мошонки, яичка, таза, постфлебитический синдром; неспецифический лимфаденит, последствия хирургических вмешательств) со значительными нарушениями функций.

Болезни органов дыхания

стенозы гортани; парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания; тяжелую форму спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь) со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких); хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие) со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит); другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, пузырчатка обыкновенная, герпетиформный дерматит, распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз, универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);

все формы гнездного облысения и витилиго; ограниченная склеродермия; себорея, осложненная абсцедирующими угрями, хроническая крапивница, рецидивирующий отек Квинке.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями – инфекционные артропатии М00-М15 (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера); воспалительные полиартропатии М05-М15 (серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии); системные болезни соединительной ткани М30-М36 (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасциит и т.д.); анкилозирующий спондилоартрит М45;

со значительными и умеренными нарушениями функций – артрозы и другие поражения суставов М15-М19, М22-М25 (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражения надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов); болезни мягких тканей М60-М79 (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча); остеопатии и хондропатии М80-М94 (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражения хряща);

со значительными нарушениями функций – приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы S60-69, S90-99, приобретенные деформации конечностей Т11, Т13, Т92, Т93, приобретенное плоскостопие М20-М21; фибробластические нарушения М72;

двусторонние ампутационные культи верхних или нижних конечностей на любом уровне; односторонняя ампутационная кукса нижней конечности выше уровня верхней трети голени; односторонняя ампутационная кукса верхней и/или нижней конечности на любом уровне;

со значительными нарушениями функций – болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54 (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков, другие дорсопатии).

Болезни мочеполовой системы

Гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность) со значительными нарушениями функций;

обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия (гидронефроз, пионефроз), вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктуру уретры, другие болезни уретры и мочевыводящей системы со значительными нарушениями функций;

болезни мужских половых органов (гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, перекручивание яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз и парафимоз, лейкоплакия полового члена, баланопостит и т.д.) со значительными нарушениями функций;

воспалительные болезни органов малого таза у женщин (сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы) со значительными нарушениями функций;

невоспалительные болезни женских половых органов (эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста яичника, киста желтого тела, перекручивание яичника и фаллопиевой трубы, гематосальпинкс, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, привычный выкидыш, женское бесплодие и т.д.) со значительными нарушениями функций.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Со значительными нарушениями функций:

врожденные пороки развития нервной системы Q00-Q07;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи Q10-Q18;

врожденные пороки развития системы кровообращения Q20-Q28;

врожденные пороки развития органов дыхания Q30-Q34;

щель губы и неба Q35-Q37;

другие врожденные пороки развития органов пищеварения Q38-Q45; целиакия К90.0; врожденные пороки развития половых органов Q50-Q56;

врожденные пороки развития мочевой системы Q60-Q64;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы Q65-Q79;

другие врожденные пороки развития Q80-Q89;

хромосомные аномалии Q90-Q99.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

Со значительными нарушениями функций:

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32 (переломы позвоночника на любомкаком уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска; разрыв, сдавление, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга)травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравма S20, S21, S30, S37, T00-T07;

травмы верхних и нижних конечностей S40-S99 (переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, не извлеченные металлические конструкции), переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза термические и химические ожоги Т20-Т32; отморожения Т33-Т35; другие действия внешних факторов Т66-Т78 (тепловой и солнечный удар, взрывная травма, акубаротравма, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействия вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизмов I-II групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями);

отравление лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами Т36-Т50; токсическое действие веществ немедицинского назначения Т51-Т65 (токсическое действие алкоголя, органических растворителей, углеводородов, разъедающих, дезинфицирующих средств, газов, дымов и паров, пестицидов, продуктов питания, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

Другие болезненные проявления