Повний перелік хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступіть придатності до військової служби, визначений у "Положеннях про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", передає 24 Канал.

Дивіться також Чи може військовий оскаржити рішення медичної комісії: в МОЗ дали чітке пояснення

З якими хворобами не мобілізують

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

Активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій або за наявності розпаду легеневої тканини;

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;

тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;

хворобу, зумовлену ВІЛ, клінічна стадія ІV, з імунною декомпенсацією.

Новоутворення

первинні (вторинні) злоякісні новоутворення за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, справжня поліцитемія, інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин, та мієлодиспластичний синдром, які швидко або повільно прогресують, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

Аемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, постгеморагічні) D50-D64; порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани D63-D69; інші хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки) D70-D77; деякі порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити) D80-D89, – які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин

Усі хвороби щитоподібної залози (за виключенням новоутворень) Е00-Е07; усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози Е10-Е16; порушення інших ендокринних залоз Е20-Е35; недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз) та інші Е40-Е90 – зі значними порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки

органічні, симптоматичні (екзогенні) психічні розлади, які є різко вираженими стійкими;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин при синдромі залежності, які є різкими та стійкими;

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні, пов'язані із стресом і соматоформні розлади при різко виражених, стійких хворобливих проявах;

поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій, розлади поведінки та емоцій у підлітковому та зрілому віці, які є різко вираженими, із схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибока та тяжка розумова відсталість.

Хвороби нервової системи

запальні хвороби центральної нервової системи (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес), які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій;

хвороби центральної нервової системи, їх наслідки G10-G37, G80-G89, G91-G92 (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші), які швидко або повільно прогресують зі значними порушеннями функцій;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші), які швидко або повільно прогресують зі значними порушеннями функцій.

Хвороби ока та придаткового апарату

Хвороби повік, сльозового апарату, орбіти та кон'юнктиви, вади їх розвитку Н00-Н13 – виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату, які є різко вираженими з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах

відшарування та розрив сітківки за будь-якої етіології на обох очах з прогресуючим зниженням зорових функцій та (або) після безуспішного хірургічного лікування;

усі форми глаукоми у розвиненій і подальших стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

сліпота одного або обох очей; відсутність одного чи обох очних яблук.

Хвороби вуха та соскоподібного відростка

Хронічний однобічний або двобічний середній отит після хірургічного лікування з неповною епідермізацією та/або з грануляціями, виділеннями, епідермальними масами, холестеатомою;

стійкі вестибулярно-вегетативні розлади тяжкого ступеню, хвороба/синдром Меньєра;

стійка глухота на обидва вуха та інші (повний перелік у статті 36 "Положень").

Хвороби системи кровообігу

некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), легеневе серце і порушення легеневого кровообігу (легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності, хвороби легеневих судин), усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерацію (дистрофію) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю із серцевою недостатністю II-Б-III стадії;

гіпертонічні хвороби III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

ішемічну хворобу серця (усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення); хронічну ішемічну хворобу серця (атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю) із серцевою недостатністю II-Б-III стадії;

цереброваскулярні хвороби (субарахноїдальний, внутрішньошлуночковий, внутрішньочерепний (не травматичний) крововилив, транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт (геморагічний, ішемічний), його наслідки, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій зі значними порушеннями функцій;

церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань зі значними порушеннями функцій;

хвороби артерій, артеріол та капілярів (атеросклероз аорти, ниркової артерії, артерій кінцівок, генералізований атеросклероз; стеноз або аневризма, розширення або розшарування аорти та інших артерій; стенозуючий атеросклероз брахіоцефальних артерій; емболія і тромбоз аорти та інших артерій; хвороби периферичних судин (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт); набутий артеріовенозний свищ, спадкову гемолітичну телеангіектазію, непухлинний невус зі значними порушеннями функцій;

хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз ворітної вени, емболія та тромбоз інших вен; варикозне розширення вен нижніх кінцівок; варикозне розширення вен стравоходу, мошонки, яєчка, тазу, постфлебітичний синдром; неспецифічний лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби органів дихання

стенози гортані; парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання; тяжку форму спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба) зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші дисеміновані захворювання легень); хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші) зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші); хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт); інші хвороби кишечнику та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишечнику, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз); хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит, поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз, універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);

всі форми гніздового облисіння та вітиліго; обмежена склеродермія; себорея, ускладнена абсцедувальними вуграми, хронічна кропивниця, рецидивний набряк Квінке.

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини

Зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами – інфекційні артропатії М00-М15 (піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера); запальні поліартропатії М05-М15 (серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії); системні хвороби сполучної тканини М30-М36 (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасціїт тощо); анкілозуючий спондилоартрит М45;

зі значними та помірними порушеннями функцій – артрози та інші ураження суглобів М15-М19, М22-М25 (поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів); хвороби м’яких тканин М60-М79 (хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча); остеопатії і хондропатії М80-М94 (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща);

зі значними порушеннями функцій – набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи S60-69, S90-99, набуті деформації кінцівок Т11, Т13, Т92, Т93, набута плоскостопість М20-М21; фібробластичні порушення М72;

двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні; одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки; одностороння ампутаційна кукса верхньої та/або нижньої кінцівки на будь-якому рівні;

зі значними порушеннями функцій – хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54 (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії).

Хвороби сечостатевої системи

Гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність) зі значними порушеннями функцій;

обструктивна уропатіа та рефлюкс-уропатіа (гідронефроз, піонефроз), вторинний пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, інші хвороби нирки і сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктуру уретри, інші хвороби уретри та сечовивідної системи зі значними порушеннями функцій;

хвороби чоловічих статевих органів (гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит тощо) зі значними порушеннями функцій;

запальні хвороби органів малого тазу у жінок (сальпінгіт і оофорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви) зі значними порушеннями функцій;

незапальні хвороби жіночих статевих органів (ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, перекручення яєчника та фаллопієвої труби, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, дистопія матки, ерозія та екстропіон шийки матки, дисплазія шийки матки, порушення оваріо-менструальної функції, звичний викидень, жіноча безплідність тощо) зі значними порушеннями функцій.

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення

Зі значними порушеннями функцій:

роджені вади розвитку нервової системи Q00-Q07;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї Q10-Q18;

вроджені вади розвитку системи кровообігу Q20-Q28;

вроджені вади розвитку органів дихання Q30-Q34;

щілина губи та піднебіння Q35-Q37;

інші вроджені вади розвитку органів травлення Q38-Q45; целіакія К90.0; вроджені вади розвитку статевих органів Q50-Q56;

вроджені вади розвитку сечової системи Q60-Q64;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи Q65-Q79;

інші вроджені вади розвитку Q80-Q89;

хромосомні аномалії Q90-Q99.

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

Зі значними порушеннями функцій:

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32 (переломи хребта на будь-якому рівні, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска; розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку)травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, органів тазу, політравма S20, S21, S30, S37, T00-T07;

травми верхніх та нижніх кінцівок S40-S99 (переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, невилучені металеві конструкції), переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу термічні та хімічні опіки Т20-Т32; відмороження Т33-Т35; інші дії зовнішніх чинників Т66-Т78 (тепловий і сонячний удар, вибухова травма, акубаротравма, баротравма вуха, легені, кесонна хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I-II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами);

отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами Т36-Т50; токсична дія речовин немедичного призначення Т51-Т65 (токсична дія алкоголю, органічних розчинників, вуглеводнів, роз’їдаючих, дезінфікуючих засобів, газів, димів та парів, пестицидів, продуктів харчування, токсична дія від укусу тварин, плазунів, комах).

Інші хворобливі прояви