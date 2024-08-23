Это недопустимо, – Шмыгаль раскритиковал действия ТЦК в отношении водителей с рейсов
23 августа 2024, 15:34Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил недовольство работой ТЦК. Он просит Министерство обороны разъяснить сотрудникам военкоматов недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.
Об этом Денис Шмыгаль заявил на "часе вопросов к правительству". Он отметил, что подобные ситуации не должны повторяться.
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Шмыгаль обратился к Минобороны
По словам премьер-министра работники ТЦК совершают недопустимые действия.
Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись,
– заявил он.
Что известно о последних скандалах с ТЦК
- В СМИ сообщали, что в Ровенской области работники Гощанского ТЦК якобы похитили и пытали волонтера Александра Мандыгру. В ОК "Запад" прояснили ситуацию.
- В Ужгороде водителя автобуса забрали представители военкомата вместе с полицией посреди ночи из отеля. Мужчина привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.
- В Тернопольской области представители районного ТЦК наладили схему избежания мобилизации для военнообязанных. За месяц они "зарабатывали" от 100 до 150 тысяч долларов.
- Женщина рассказала сети, что ее мужа якобы похитили работники ТЦК а саму оставили на дороге с ребенком.