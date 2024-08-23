Это недопустимо, – Шмыгаль раскритиковал действия ТЦК в отношении водителей с рейсов

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил недовольство работой ТЦК. Он просит Министерство обороны разъяснить сотрудникам военкоматов недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.

Об этом Денис Шмыгаль заявил на "часе вопросов к правительству". Он отметил, что подобные ситуации не должны повторяться.

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Шмыгаль обратился к Минобороны

По словам премьер-министра работники ТЦК совершают недопустимые действия.

Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись,

– заявил он.

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