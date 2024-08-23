Про це Денис Шмигаль заявив на "годині запитань до уряду". Він наголосив, що подібні ситуації не мають повторюватися.
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Шмигаль звернувся до Міноборони
За словами прем'єр-міністра працівники ТЦК вчиняють неприпустимі дії.
Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися,
– заявив він.
Що відомо про останні скандали з ТЦК
- У ЗМІ повідомляли, що на Рівненщині працівники Гощанського ТЦК начебто викрали й катували волонтера Олександра Мандигру. В ОК "Захід" прояснили ситуацію.
- В Ужгороді водія автобуса забрали представники військкомату разом з поліцією посеред ночі з готелю. Чоловік привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо.
- У Тернопільській області представники районного ТЦК налагодили схему уникнення мобілізації для військовозобов'язаних. За місяць вони "заробляли" від 100 до 150 тисяч доларів.
- Жінка розповіла мережі, що її чоловіка нібито викрали працівники ТЦК та саму залиши на дорозі з дитиною.