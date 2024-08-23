Про це Денис Шмигаль заявив на "годині запитань до уряду". Він наголосив, що подібні ситуації не мають повторюватися.

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Шмигаль звернувся до Міноборони

За словами прем'єр-міністра працівники ТЦК вчиняють неприпустимі дії.

Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися,

– заявив він.

Що відомо про останні скандали з ТЦК