Уклонение от мобилизации: в Нацполиции рассказали, сколько таких дел расследуют
Источник:Цензор.Нет
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому военнообязанные могут быть призваны для защиты Украины на фронте. В то же время некоторые выбирают путь уклонения от мобилизации, хотя за это и предусмотрено наказание.
Первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал, как полиция привлечена к розыску уклонистов. По его словам, эти уголовные производства начинаются по инициативе ТЦК, однако после этого полицейские приступают к работе по определенным процедурам.
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Расследуют почти 10 тысяч производств
Цуцкиридзе отметил, что был проведен ряд совещаний с представителями Минобороны, утвердили совместные алгоритмы относительно того, каким образом будут действовать, в чем заключается их работа, а в чем работа полиции.
Расследуется около 9 400 производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2 600 производств.
Несколько медленно такие дела рассматриваются в судах, мы понимаем, что на судей большая нагрузка, но уже есть и приговоры. В 2022 году вынесено 250 приговоров, в 2023 году – около 300,
– отметил первый заместитель главы Нацполиции.
Наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях – Одесская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая.
Важно разобраться
Цуцкиридзе сказал, что подавляющее большинство мужчин, которые уклоняются от мобилизации, получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, которые находятся на содержании этих людей, детей, их аргументы о непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он пригоден.
В то же время он отметил, что нужно разделять, когда наступает сам момент уклонения. В частности, по его словам, если это первая повестка и человек просто не появился, надо выяснить, почему так произошло.
Потому что у нас же много внутренне перемещенных лиц, доказать, что такой человек получил повестку, чрезвычайно сложно. И что был умысел, направленный на уклонение от мобилизации,
– отметил первый заместитель главы Нацполиции.
Полиция также устанавливает, было ли известно человеку о повестке.
В ТЦК объяснили, когда нужно становиться на воинский учет
- В ТЦК отмечают: о воинском учете парням следует думать уже с 16 лет. Там также напоминают, что мобилизовать мужчину до 27 лет, если он того не хочет, невозможно. Представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга констатировал, что на учете граждане нашего государства мужского пола должны быть уже с 17 лет.
- По словам Истомина, важно различать "процесс приписки" и "переход на учет военнообязанных".
- Сейчас мобилизовать мужчин до 27 лет невозможно. Юноши могут разве что по собственному желанию подписать контракт с Вооруженными Силами, однако если им уже исполнился 21 год.