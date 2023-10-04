Сколько длится подготовка мобилизованных перед отправкой на фронт
Источник:Military Media Center
Каждый мобилизованный перед отправкой на фронт проходит обязательную подготовку, однако срок подготовки зависит от многих факторов.
Заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Виктор Люльчак рассказал, сколько идет подготовка в ВСУ.
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Сколько длится подготовка мобилизованных
Виктор Люльчак заявил, что срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет 1 – 2 месяца. Он добавил, что сейчас в Украине открываются новые школы подготовки.
Мобилизированные без военного опыта, прибывшие из ТЦК и СП должны пройти базовую общую военную подготовку. Люльчак подчеркнул, что ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт без нее.
Также существует такое понятие, как профессиональная общевойсковая подготовка.
Особенности профессиональной общевойсковой подготовки
По словам Юльчака, сроки такой подготовки зависят от того, какими навыками владеет мобилизованный. Какая именно подготовка нужна военнообязанному, базовая подготовка или профессиональная, определяется в индивидуальном порядке. От этих факторов зависит, сколько именно будут готовить в армию – один или два месяца.
Защитники, уже проходившие военную службу, тоже проходят подготовку в воинских частях, к которым они предназначены во время мобилизации.
Для того чтобы разобраться в вопросе, необходимо назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую его направили.
Что делать, если на фронт отправили без подготовкиЕсли вас отправили воевать без навыков владения оружием и подготовки, сообщите об этом на телефоны горячей линии Минобороны: 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99. Для того чтобы разобраться в вопросе, необходимо назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую его направили.