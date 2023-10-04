Сколько длится подготовка мобилизованных перед отправкой на фронт

Каждый мобилизованный перед отправкой на фронт проходит обязательную подготовку, однако срок подготовки зависит от многих факторов.

Заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Виктор Люльчак рассказал, сколько идет подготовка в ВСУ.

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Сколько длится подготовка мобилизованных

Виктор Люльчак заявил, что срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет 1 – 2 месяца. Он добавил, что сейчас в Украине открываются новые школы подготовки.

Мобилизированные без военного опыта, прибывшие из ТЦК и СП должны пройти базовую общую военную подготовку. Люльчак подчеркнул, что ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт без нее.

Также существует такое понятие, как профессиональная общевойсковая подготовка.

Особенности профессиональной общевойсковой подготовки

По словам Юльчака, сроки такой подготовки зависят от того, какими навыками владеет мобилизованный. Какая именно подготовка нужна военнообязанному, базовая подготовка или профессиональная, определяется в индивидуальном порядке. От этих факторов зависит, сколько именно будут готовить в армию – один или два месяца.

Защитники, уже проходившие военную службу, тоже проходят подготовку в воинских частях, к которым они предназначены во время мобилизации.

Для того чтобы разобраться в вопросе, необходимо назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую его направили.