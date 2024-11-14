Нам нужно больше людей, – военный сказал, насколько укомплектованы подразделения

В ВСУ ощутимые проблемы с мобилизацией, немало должностей в армии вакантны. Впрочем, надо понимать, что кроме общественных настроений, есть определенные обстоятельства, которые либо усиливают способность Украины оказывать сопротивление, или наоборот ослабляют.

Например, существенно влияет численность Вооруженных Сил и их укомплектованность. Об этом 24 Каналу рассказал журналист, военнослужащий Павел Казарин, добавив, что украинцам стоит усиливать свое сопротивление конкретными действиями.

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Насколько укомплектованы подразделения

"У нас есть ощутимые проблемы с мобилизацией, она идет медленнее, чем нужно. Трудно найти подразделение, которое укомплектовано на 90%, или хотя бы на 75%", – заметил Павел Казарин.

Он добавил, если бы украинцы в тылу конвертировали свою неготовность к уступкам в присоединение в ряды Вооруженных Сил, то мы получили бы очень серьезное и нужное подкрепление слов делами.

К тому же у большого количества военных преобладает мнение, что все-таки лучше доукомплектовывать старые, давно действующие бригады, чем создавать новые. На примере своего подразделения военный сказал, что свободными остаются примерно 40% должностей. Если бы их заполнили люди, которые пришли из учебных центров, то было бы кому передавать компетенции.

Когда формируется совершенно новое подразделение ему сложно, потому что там нет настолько много носителей умений. Доукомплектация подразделения, которое уже побывало в бою, умеет выполнять задачи, позволяет новобранцам быстрее погрузиться в военную реальность, получить знания,

– пояснил Павел Казарин.

Бригада, которая укомплектована на 80%, несет значительно меньше потерь на линии фронта. Ей легче воевать, ведь есть возможность проводить внутренние ротации, люди могут отдыхать после боя. У нее на позициях большая огневая мощь.

Оправдал ли себя рекрутинг

По словам военного, рекрутинг не является выходом. Он направлен на отдельную категорию людей. Например, в обществе есть 5 – 7% людей, которые рассматривают возможность присоединиться к Силам обороны. Все остальные – нет, соответственно рекрутинг им не подходит. Они пойдут служить, только если получат повестку.

Рекрутинг – это не решение проблемы, потому что нам нужно больше людей в Вооруженных Силах, чем те, которые готовы добровольно вступать в ряды Сил обороны,

– подчеркнул военнослужащий.

Люди должны помнить о своем конституционном долге защищать Украину. Относительно добровольцев, то большинство тех, кто имел такое желание, уже давно его реализовал. Для этого был 2022, 2023 и 2024 годы.

"Те, кто присоединятся в будущем, не является настолько критической массой, чтобы заполнить все позиции, которые вакантны в ВСУ. Это означает, что дальше надо двигаться не на мотивации, а на дисциплине. В Украине есть более 4 миллионов людей, которые потенциально могут выполнять свой конституционный долг", – сказал Павел Казарин.

Он добавил, что существуют различные методы мобилизации, но политикам надо коммуницировать открыто и не бояться непопулярных решений.