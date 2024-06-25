Из более чем 2 миллионов: сколько людей пригодны к призыву после обновления данных

С 18 мая 2024 года свои данные обновили почти 2,3 миллиона военнообязанных. Значительная часть из них пригодна к призыву на военную службу.

Речь идет о 1,1 миллиона военнообязанных. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет 24 Канал.

Смотрите также Все равно должен идти в ТЦК: нардеп рассказал, какую проблему не решает Резерв+

Значительная часть военнообязанных обновила данные через Резерв+

Лазуткин рассказал, что многие из тех, кто обновил свои данные, являются забронированными или имеют право на отсрочку.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", – объяснил он.

По словам Лазуткина, приложение Резерв+ имеет популярность среди украинцев. Ведь уже около 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные, 1,78 миллиона из которых – именно через Резерв+.

Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении военного учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты,

– добавил представитель Минобороны.

Добавим также, что сам замысел приложения Резерв+ не был доведен до конца. Поэтому успешное онлайн обновление данных не обеспечит военнообязанного от похода в ТЦК. К тому же представители военкоматов, встретив где-то на улице, также могут забрать человека для уточнения или для проведения ВВК.