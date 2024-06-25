Йдеться про 1,1 мільйона військовозобов'язаних. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише 24 Канал.

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Значна частина військовозобов'язаних оновила дані через Резерв+

Лазуткін розповів, що багато із тих, хто оновив свої дані, є заброньованими або мають право на відстрочку.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", – пояснив він.

За словами Лазуткіна, додаток Резерв+ має популярність серед українців. Адже уже близько 2,3 мільйона українців оновили свої дані, 1,78 мільйона з яких – саме через Резерв+.

Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту,

– додав речник Міноборони.

Додамо також, що сам задум застосунку Резерв+ не був доведений до кінця. Через це успішне онлайн оновлення даних не забезпечить військовозобов'язаного від походу до ТЦК. До того ж представники військкоматів, зустрівши десь на вулиці, також можуть забрати людину для уточнення або для проведення ВЛК.