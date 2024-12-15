Захожу и пересматриваю, – в ТЦК ответили, следят ли за группами "Где раздают повестки"

Во время мобилизации в Украине начали создавать паблики, в которых сообщают о местах выдачи повесток. Начальник Черкасского ТЦК говорит, что иногда и сам просматривает их.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Черкасского ТЦК Олега Тимошенко агентству "18000".

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Что в ТЦК думают о группах с повестками

Олег Тимошенко отметил, что не заставляет подписываться на такие паблики своих работников. Он добавляет, что не подписан и сам.

Я захожу туда иногда, пересматриваю, что там пишут,

– говорит он.

В то же время начальник ТЦК отмечает, что знает, что этими чатами занимаются правоохранительные органы – это их сфера деятельности.

Олег Тимошенко отметил, что в Черкассах уже не один человек получил наказание за ведение такой деятельности. Ведь это нарушение статьи 114 примечания 1 Уголовного кодекса – препятствование закону деятельности ВСУ. Более того, в таких группах бывают призывы к насилию, уничтожение имущества военного или государственного. Это уже могут рассматривать как призывы к диверсии, совершение диверсии, терроризма и так далее.

Так, некоторые люди в Черкассах и области получили как условные сроки, так и настоящие. Отдельные граждане раскаялись и вступили в ряды Сил обороны.

К слову, также Олег Тимошенко прокомментировал слова министра обороны Умерова о том, что Минобороны стремится отходить от "бусификации". Он отметил, что в их работе ничего не изменилось – все регулируется постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.