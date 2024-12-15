Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Черкаського ТЦК Олега Тимошенка агенції "18000".

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Що у ТЦК думають про групи про повістки

Олег Тимошенко зауважив, що не змушує підписуватися на такі пабліки своїх працівників. Він додає, що не підписаний і сам.

Я заходжу туди іноді, передивляюся, що там пишуть,

– каже він.

Водночас начальник ТЦК зазначає, що знає, що цими чатами займаються правоохоронні органи – це їхня сфера діяльності.

Олег Тимошенко зазначив, що в Черкасах вже не одна людина отримала покарання за ведення такої діяльності. Адже це порушення статті 114 примітки 1 Кримінального кодексу – перешкоджання закону діяльності ЗСУ. Ба більше, в таких групах бувають заклики до насильства, знищення майна військового або державного. Це вже можуть розглядати, як заклики до диверсії, скоєння диверсії, тероризму і так далі.

Так, деякі люди в Черкасах та області отримали як умовні терміни, так і справжні. Окремі громадяни розкаялися та вступили до лав Сил оборони.

До слова, також Олег Тииошенко прокоментував слова міністра оборони Умєрова про те, що Міноборони прагне відходити від "бусифікації". Він зазначив, що їх роботі нічого не змінилося – все регулюється постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року.