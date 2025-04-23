"Играться" вряд ли будем, – Стефанчук о возможном снижении мобилизационного возраста в Украине

Глава Верховной Рады Украины высказал свое мнение относительно мобилизационного возраста. Журналисты спросили, планирует ли государство вернуться к вопросу снижения возраста мобилизации.

Ответ Стефанчука передает 24 Канал со ссылкой на Громадське радио.

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Будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине

По мнению главы ВРУ, парламент не будет делать этого.

Я думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста (...) Я не думаю, что парламент будет каким-то образом "играть" с призывным возрастом,

– сказал он.

Стефанчук пояснил: депутаты уже снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Если же речь идет о более молодых людях, то для них есть "Контракт 18 – 24", где можно присоединиться к ВСУ на добровольных началах.

Он добавил, что надо думать и о государственности, и о будущем Украины. Это касается людей до 18 лет, которые будут восстанавливать Украину.

"Тот "золотой фонд" Украины, которым сейчас от 0 до 18, – это те люди, которые будут восстанавливать Украину. Особенно те, которые здесь, которые ежедневно видят, что такое прилеты, знают цену своей жизни и будущему нашего государства. Вооруженные Силы Украины воюют ради них. Ради того, чтобы они имели свое будущее", – подчеркнул глава Верховной Рады.

Напомним, часть студентов в Украине лишат отсрочки.