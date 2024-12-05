Советник Зеленского чётко ответил, готовят ли в Украине мобилизацию 18-летних

На фоне заявлений партнеров в Украине возобновились дискуссии относительно возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Советник президента Дмитрий Литвин ответил на опасения украинцев.

Свой ответ он опубликовал в соцсети Х как ответ одному из пользователей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Литвина в Х.

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Почему начали говорить о мобилизации 18-летних

Пользовательница написала в соцсети Х о своем возмущении возможным снижением мобилизационного возраста, вспомнив мам, которые вывозили своих несовершеннолетних сыновей за границу.

Помню, как все смеялись с мам, которые вывозили парней 15-17 лет за границу. Извините, ничего хорошего в мобилизации 18-летних я не вижу,

– написала она.

Советник президента Дмитрий Литвин ответил ей лаконично.

Ответ советника президента Дмитрия Литвина по мобилизации 18-летних

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации". Он отметил, что оружия, мол, хватает, а людей – нет.

Ранее Reuters утверждали, что в США действительно призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.