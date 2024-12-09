Спор с ТЦК может закончиться штрафом: суд в Киеве вынес решение

В Киеве судили мужчину, который вступил в спор с представителями ТЦК. Его действия инкриминировали как "мелкое хулиганство".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева.

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Что известно о штрафе за конфликт с ТЦК

Так, 24 сентября на улице Железнодорожное шоссе, 61 в Киеве фигуранта дела остановили для проверки военно-учетных документов. Во время этого мужчина высказывался нецензурной лексикой в сторону сотрудников полиции и военнослужащих, в результате чего нарушил общественный порядок.

Сам виновник не явился на судебное заседание. Однако опираясь на сведения административного протокола и рапорта столичного полицейского суд вынес приговор – его оштрафовали на 119 гривен.

Исследовав материалы административного дела, суд квалифицирует действия лица по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях как мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан,

– указали в решении.

Кроме штрафа, мужчина заплатит 605,6 гривны судебного сбора.

К слову, недавно министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без правоохранителей. Однако полиция обращается с официальными запросами, чтобы следить за правопорядком и правами граждан.