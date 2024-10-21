Сырский в декабре примет решение о новой модели базовой общевойсковой подготовки

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил, что в декабре будет принимать решение о новой модели базовой общевойсковой подготовки. Также он не исключает увеличения сроков этой подготовки в том случае, если позволит оперативная обстановка.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. В рамках проекта была обновлена программа БЗВП с учетом актуальных потребностей и вызовов.

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Сырский анонсировал решение о новой модели базовой подготовки

Провел рабочее совещание по вопросам совершенствования подготовки военнослужащих... В совещании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Украины, представители учебных центров и боевых бригад,

– рассказал военный.

По его словам, он заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечения необходимыми образцами вооружений и военной техники.

Главнокомандующий также заслушал доклад по пилотному проекту, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца.

В декабре буду принимать решение о новой модели БОВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки,

– подчеркнул Сырский.

Он отметил, что настоящим флагманом подготовки личного состава стали десантно-штурмовые войска.

"По итогам совещания определил задачи по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто обучает наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт", – отметил Сырский.