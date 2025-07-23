"Будет больше желающих": Сырский сказал, что могло бы решить проблему мобилизации в Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский высказался о мобилизации. Он отметил, что переброска большего количества войск на фронт остается серьезной проблемой.

В то же время добавил, что "все, что связано с мобилизацией, является очень конфиденциальной информацией". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Washington Post.

Смотрите также Розыск ТЦК: когда это незаконно и как обжаловать

Что сказал Сырский о мобилизации?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предположил, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине.

По его словам, недавний опрос, который оценивал программу контрактов для 18 – 24-летних мужчин, показал, что для большинства респондентов главной мотивацией являются большие денежные выплаты.

Сырский считает, что если их увеличить, то желающих будет больше. Однако признает, что в этом вопросе Россия имеет значительно больше ресурсов, чтобы платить мужчинам, которые заключают контракт с российской армией.

Отметим, что ранее Сырский также заявил, что мобилизация не должна быть шоком, и анонсировал изменения в работе ТЦК и СП. Он отметил необходимость соблюдения законности и прозрачности в процессе мобилизации, а также разоблачения коррупционеров и нарушителей.