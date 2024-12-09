ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без полиции, – Клименко

В Украине работников ТЦК во время проверки документов военнообязанных сопровождают полицейские. Однако сотрудники ТЦК могут самостоятельно выполнять свои задачи по мобилизации.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что ТЦК имеет все полномочия самостоятельно проверять документы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Должна ли полиция работать с ТЦК

Клименко говорит, что несмотря на полномочия ТЦК, Нацполиция обращается с официальными запросами и просит, чтобы работников территориальных центров комплектования сопровождали.

По его словам, полиция следит за тем, чтобы права граждан и правопорядок не нарушались. А освещение единичных случаев нарушений только вносит вклад в "немобилизацию".

И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы – есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи,

– говорит Клименко.

Он также добавил, что в последнее время таких случаев нет, а военная служба правопорядка и военное командование работают над тем, чтобы минимизировать их.

Клименко отметил, что нужно обращать внимание на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК выполнять свои функции и из этого делать выводы, должна ли полиция работать с территориальными центрами комплектования. Однако, по его мнению, ТЦК имеет соответствующие полномочия и может работать самостоятельно.