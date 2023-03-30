Усиление мобилизации через ядерное оружие в Беларуси: действительно ли это возможно и нужно

В последние дни в информационном пространстве все больше обсуждений на тему всеобщей мобилизации после заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Политик заявил, что к такому шагу государство может прибегнуть к размещению в Беларуси тактического ядерного оружия.

24 Канал разбирался в данной ситуации. О том, действительно ли могут усилить мобилизацию из-за ядерного оружия в Беларуси – читайте дальше в нашем материале.

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Усиление мобилизации: Арахамия объяснил свое заявление

27 марта в интервью британскому изданию SkyNews глава фракции монобольшинства Давид Арахамия заявил, что по всей вероятности Украина может усилить мобилизацию после того, как Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Его слова активно цитировали украинские медиа. После этого в эфире телемарафона Арахамия объяснил, что мобилизация в Украине идет по очереди. Однако если потребуется создание дополнительных бригад, то это все равно будет происходить в очередном порядке.

По словам британской печати, Арахамия отметил, что нашим партнерам важно понимать, готова ли Украина к разным сценариям, чтобы быть уверенными в устойчивости нашей армии. От этого, по словам главы фракции монобольшинства, зависит предоставление нашей стране оружия.

Мобилизация – не новость, а обычная вещь

Поскольку заявление Арахамии стало достаточно громким, замминистра обороны Украины Анна Маляр решила объяснить, что мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и проходит в очередном порядке. В то же время, мобилизационные потребности зависят от ситуации на фронте.

Благодаря мобилизации и высокой мотивации нашего народа мы уже сохранили государство весной 2022 года и теперь доведем дело до конца и освободим наши земли. Если вы видите заголовки о мобилизации – это обыденная реальность войны, а не новость,

– подчеркнула Маляр.

Также заместитель министра обороны заявила, что никаких волн мобилизации нет. На фоне этого Маляр призвала не поддаваться панике, страхам и поискам предательства.

Мобилизационные потребности определяет Генштаб

Режимы военного положения и общей мобилизации в Украине продолжаются до 20 мая 2023 года. При необходимости Верховная Рада может продлить их еще на 90 суток или прекратить их действие досрочно при совершении боевых действий.

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский подчеркнул, что мобилизационные потребности определяет Генштаб ВСУ. Депутат предположил, что Украине могут понадобиться дополнительные силы, но не из-за размещения ядерного оружия в Беларуси, а во время контрнаступления.

Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, понадобятся дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генштаб с учетом планирования, перспектив и реального текущего положения вещей,

– подчеркнул нардеп.

В настоящее время, по словам Вениславского, территориальные центры комплектования и социальной поддержки справляются с мобилизационными задачами Генштаба.

Так усилят ли мобилизацию через Беларусь?

Учитывая вышеупомянутые заявления, можно отметить, что усиление мобилизационных мер возможно при определенных нуждах – например, во время контрнаступления. Однако все эти мероприятия будут проходить очередно.

Однако как насчет Беларуси? Федор Вениславский считает, что размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории не является причиной усиления мобилизации. Однако нардеп считает, что через северного соседа нам могут понадобиться дополнительные силы, но это только в случае реальной угрозы наступления из Беларуси.

По состоянию на 30 марта Генштаб не нашел признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси. Однако угроза существует и наше государство отслеживает действия противника, чтобы быть готовыми к разным сценариям.

Но если говорить собственно о ядерной угрозе – размещение оружия массово уничтожено в Беларуси может быть информационно-психологической спецоперацией, которая имеет целью запугать мир. Россия понимает, что применение этого оружия не будет безнаказанным, но в то же время вызывает вопрос о состоянии этого оружия в России. Страна-террорист объявляет о приостановлении собственного участия в договоре СНВ-3 – теперь не нужно показывать американцам, в каком состоянии российское ядерное хозяйство.