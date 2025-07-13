Только уполномоченные лица: кто имеет право проверять документы у военнообязанных

Лишь некоторые категории государственных служащих имеют право проверять документы у военнообязанных. Они имеют право требовать подтверждения личности или военно-учетных данных в общественных местах, на контрольно-пропускных пунктах, в транспорте, на работе или по месту жительства человека.

Об этом пишет 24 Канал. Законодательством определены группы, уполномоченные проверять военно-учетные документы и документы, удостоверяющие личность.

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Кто в Украине имеет право на проведение проверки документов?

Люди, которые уполномочены проверять военно-учетные документы, могут останавливать военнообязанных. Гражданин должен неукоснительно их показать, если убедился, что документы запрашивает один из представителей:

территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

Национальной полиции Украины;

военных патрулей. Это представители других служб Сил обороны, которые могут проверять документы в определенных районах, таких как пограничный участок или зона проведения боевых действий.

Уполномоченные лица имеют право проверить документы, которые во время военного положения всегда стоит иметь при себе:

военный билет для всех военнообязанных и для лиц, которые закончили военную службу или были зачислены в запас;

временное удостоверение военнообязанного должны иметь при себе те мужчины, которые не имеют военного билета;

удостоверение о приписке к призывному участку при себе должны иметь призывники.

Другие документы, которые могут требовать уполномоченные лица – это справка об отсрочке или справка об освобождении от воинского учета, что выдается по состоянию здоровья или по другим основаниям.

Напомним, в Украине всеобщая мобилизация продлится как минимум до 6 августа 2025 года, как и объявлено военное положение. Однако из-за военной агрессии России она может быть продлена. В этот особый период призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.