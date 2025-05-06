В Третьей штурмовой сказали, поддерживают ли мобилизацию с 18 – 20 лет
- Законодательно мобилизация разрешена с 25 лет, но партнеры Украины предлагают снизить возраст до 18 – 20 лет.
- Евгений Еременко отметил, что в Украине еще есть много мужчин 25 – 40 лет, которые могут присоединиться к службе.
По закону мобилизовать в армию сейчас можно только военнообязанных с 25 лет. Однако партнеры Украины не раз намекали, что порог необходимо снизить до 18 – 20 лет.
Впрочем, как рассказал в разговоре с 24 Каналом начальник штаба батальона ПТРК Третьей отдельной штурмовой бригады Евгений Еременко, в Украине еще есть мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.
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О мобилизации с 18 – 20 лет
В Третьей штурмовой бригаде также доступна служба по контракту для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Как отметил Еременко, важно правильно воспитывать наше будущее поколение.
Не обязательно, чтобы оно воевало, а для того, чтобы наш цвет нации становился больше, глубже и понятнее для тех людей, которые еще не касаются войны,
– добавил он.
"Контракт 18 – 24" предусматривает определенные выплаты молодым людям и может стать фундаментом для их будущей жизни.
Но у нас еще есть много мужчин в возрасте 25, 30, 35 и даже 40 лет, которые могут присоединиться к службе,
– подчеркнул Евгений Еременко.
По его мнению, они могут собственным примером показать, что ничего чрезвычайного или страшного в этом нет – особенно, если попасть в подразделение, который умеет качественно подготовить человека, военнослужащего и собрата.
Отметим, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг слухи о снижении мобилизационного возраста до 18 лет в Украине.