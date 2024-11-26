Не понимаю, как людей засовывают в бусы ТЦК, – азовец объяснил, почему они за рекрутинг
Украинская армия продолжает набирать резервы среди военнообязанных. В "Азове" рассказали о преимуществе рекрутинга для украинцев.
Об этом рассказал командир 1-го батальона бригады "Азов" Богдан Гришенков с позывным "Пугач" в интервью NV, сообщает 24 Канал. Он также заявил о последствиях такой мобилизации для качества комплектования подразделений.
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"Запихивают в бусы и отправляют – это не решение"
Гришенков заявил о собственном возмущении из-за того, как нередко выглядит мобилизация в Украине.
Я не понимаю, как людей запихивают в бусы и отправляют в ТЦК. Не говорю, что это плохо, но когда я вижу, кого привозят – это 50-летние мужчины, которые едва держатся на ногах. Они физически не способны выполнять боевые задачи. В лучшем случае, если такой человек просто себя носит, это уже хорошо,
– сказал он.
По словам военного, вместо мобилизации молодых и работоспособных мужчин, в подразделения часто попадают те, кто не готов физически или морально.
Молодежь могла бы подготовиться за 2,5 года войны. Есть доступ к курсам, YouTube, тренировок. Но тех, кому 25 – 30 лет, очень мало. А вот 50-летние едут в бусах в военкоматы, хотя это совсем не те люди, которых мы должны видеть на передовой,
– добавил он.
Особенно Гришенкова поразил другой феномен – несовершеннолетние, которые хотят присоединиться к армии. По его словам, молодежь часто обращается с вопросом, как вступить в армию.
"Они ждут своего 18-летия, а трудоспособные мужчины 25 – 35 лет остаются в стороне. Это плачевная ситуация",
– подчеркнул Гришенков.
"Бусификация" как угроза для обороноспособности
Методы мобилизации, напоминающие "запихивание людей в бусы", имеют серьезные последствия для качества украинской армии, считает Гришенков.
Военные нуждаются в специалистах, способных выполнять конкретные задачи, а не просто заполнять вакансии.
"Пехота – это приоритет, но не единственное направление. Есть много других специальностей, которые требуют подготовленных людей",
– подчеркнул он.
Гришенков резюмировал, что мобилизация в Украине должна быть не стихийной, а системной, чтобы наполнять армию эффективными кадрами, а не теми, кто просто попал в ТЦК с улицы.