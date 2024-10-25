Сейчас бусификация вместо диалога: в "Азове" рассказали, как решить проблемы с мобилизацией

"Азов" славится своим подходом к обучению рекрутов, поэтому его представители уверяют: желающим все объяснят и их должным образом подготовят. А вот относительно эффективности экономического бронирования там сомневаются.

Юрий "Милан" Гаврилишин, начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов", рассказал о своем отношении к мобилизации в интервью 24 Каналу. Также он дал советы тем, кто сомневается, идти ли в армию.

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Как решить проблемы с мобилизацией

Учитывая динамику современной российско-украинской войны, людей на фронте не будет хватать. Однако существует проблема необученности личного состава в армии, плохой подготовки, которая снижает, собственно, саму возможность выживания солдата на поле боя. Сколько бы людей ни взять на подобных рейдах, сколько бы их ни привлечь в армию, их коэффициент полезного действия будет чрезвычайно низким,

– считает Юрий Гаврилишин.

По его мнению, гражданским не разъяснили, где они будут служить в случае мобилизации. Поэтому повара и бухгалтеры переживают, не пошлют ли их штурмовать посадки. А еще не знают, какую должность займут в армии и чему их научат в учебном центре. Конечно, каждому хочется быть наиболее эффективным и реализовывать себя полностью в армии.

Качественного пехотинца надо готовить, и никак иначе. Даже несмотря на то, что пехота в дефиците – хотя она всегда в дефиците. В "Азове" готовят даже тех, кто прошел обучение в учебном центре ВСУ.

"Ребята проходят базовый курс боевой подготовки именно для получения этого показателя качества, который необходим в боевых действиях в современных условиях", – объяснил азовец.

Юрий Гаврилишин подчеркнул: "Когда мы будем тянуть человека через пол-улицы и он будет кричать: "Люди, помогите!" – это не правильно". Надо давать людям выбор, чтобы они выбирали то направление, которое будет максимально интересным для них. Такие бойцы смогут максимально раскрыть свой потенциал.

Однако сознательность граждан Украины низкая. И здесь мы можем вернуться к предыдущему вопросу – с гражданскими отсутствует диалог. Собственно, из-за отсутствия диалога, объяснений и ответов на вопросы, которые их интересуют, мы получаем такие результаты, как затягивание людей в бусики или так называемую бусификацию,

– поделился представитель бригады.

Будет ли эффективным экономическое бронирование

Впрочем, экономическое бронирование может быть несправедливым по отношению к социальным слоям населения, ведь есть разные люди с разным уровнем достатка. Государство не должно соскользнуть в ситуацию, когда воюют только бедные.

"Экономическое бронирование в государстве должно осуществляться не по сумме, которую люди готовы заплатить, а по приоритетности задач, которые поставлены тому или иному предприятию или работникам. То есть инфраструктура, которую важно поддерживать. Есть бизнес, который должен работать. Есть определенные сферы, где критически необходимо держать работников независимо от того, или это люди с большим уровнем достатка, или низким. Это не должно никоим образом идти сквозь призму суммы, которую надо заплатить", – сказал Гаврилишин.

Напоследок он дал советы потенциальным рекрутам.

Любой, кто сомневается в своем выборе, кому недостаточно информации, кто считает, что его уровень подготовки является низким, кто считает, что он слишком старый или молодой, всегда найдет свое место в подразделении. А мы будем способствовать, помогать и учить, как не погибнуть за наше государство, а как уничтожать врага за это государство. Незнание – это страх. И это незнание мы, собственно, у человека отберем. Мы дадим ему знания, мы дадим ему навыки и подготовим к тем реалиям, с которыми человек на самом деле столкнется без розовых очков,

– заверил представитель "Азова".