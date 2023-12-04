Вопросом изменений в процессе мобилизации занимается Генштаб, – нардеп

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время, вопрос призыва имеет много недостатков, поэтому в Верховной Раде хотят внести определенные изменения.

В процесс мобилизации хотят внести изменения. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть, как только согласуют его с военными, рассказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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Депутаты выполняют запросы военных

Чернев подчеркнул, что вопрос мобилизации в компетенции Генерального штаба ВСУ.

По словам депутата, они просто выполняют запросы военных и "подгоняют" их под законодательную и юридическую базу.

Только с военными будет согласован окончательный документ – он будет внесен в сессионный зал и проголосован. Это должно произойти в ближайшее время,

– заметил Чернев.

В Раде рассказали о возможных изменениях в мобилизации