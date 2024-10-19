Думаю, это не секрет, – в Генштабе высказались о темпах мобилизации в Украине

В Генштабе сообщили о спаде темпов мобилизации в Украине. Там говорят, что это вовсе не тайна.

В целом количество призывников снизилось на 40 процентов. Об этом рассказал начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Василий Румак на брифинге, передает 24 Канал.

Смотрите также Есть некоторая аналитика и видение проблемы, – в Генштабе прокомментировали СЗЧ в Украине

Спад мобилизации связывают со снижением численности мобилизационного ресурса

По словам Румака, сейчас средняя численность одновременной подготовки бойцов в учебных центрах – примерно 20 тысяч человек. Эта цифра достигала почти 35 тысяч человек всего несколько месяцев назад.

Думаю, что это не секрет, несколько снизилась эта цифра, потому что снизилась численность мобилизационного ресурса, который попадает в учебные центры,

– отметил Румак.

Представитель Генштаба сообщил, что сейчас для подготовки новобранцев функционируют более 25 учебных центров. Для улучшения качества обучения, в частности, было решено увеличить срок обучения на 50 процентов – до 1,5 месяца.

Сейчас это пилотный проект, который внедряется на базе четырех ключевых учебных центров ВСУ. К эксперименту привлекли примерно 500 военнослужащих.

Также Генштаб планирует трансформировать систему подготовки инструкторов.