Мобилизация в ноябре: какие виды повесток могут вручать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанным могут вручить повестки, в том числе и нескольких видов.

Военнообязанным будут вручать повестки трех видов. Об изменениях, которые ожидают нас в мобилизации в ноябре, можно прочитать в материале 24 Канала.

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Виды повесток

Военнообязанным будут вручать три вида повесток. В частности, говорится о:

повестки для уточнения данных;

повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК);

мобилизационное предписание.

Вследствие того, что некоторые ТЦК поймали на фиктивном исключении военнообязанных из списков, они могут получить повестку для повторного прохождения ВЛК. Если комиссия даст вывод, что они пригодны к службе, их поставят на учет, а затем могут мобилизовать.

Повестки также могут раздаваться уполномоченными лицами в любом месте.

Кого могут призвать на службу в армию в ноябре