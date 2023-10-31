Мобилизация в ноябре: какие виды повесток могут вручать
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанным могут вручить повестки, в том числе и нескольких видов.
Военнообязанным будут вручать повестки трех видов. Об изменениях, которые ожидают нас в мобилизации в ноябре, можно прочитать в материале 24 Канала.
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Виды повесток
Военнообязанным будут вручать три вида повесток. В частности, говорится о:
- повестки для уточнения данных;
- повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК);
- мобилизационное предписание.
Вследствие того, что некоторые ТЦК поймали на фиктивном исключении военнообязанных из списков, они могут получить повестку для повторного прохождения ВЛК. Если комиссия даст вывод, что они пригодны к службе, их поставят на учет, а затем могут мобилизовать.
Повестки также могут раздаваться уполномоченными лицами в любом месте.
Кого могут призвать на службу в армию в ноябре
- В ноябре 2023 года каких-либо изменений в мобилизации по сравнению с предыдущими месяцами не произойдет. По-прежнему мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет.
- Ограниченно пригодные для военной службы также могут быть мобилизованы во время военного положения. ВЛК должен указать в решении об ограниченной пригодности, где можно и где нельзя служить мужчине.
- В мае Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. В то же время президент до сих пор не подписал этот закон. Пока мобилизовать мужчину до 27 лет без его согласия не имеют права, при условии, что такой мужчина имеет статус "призывника".