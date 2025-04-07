Стать студентом в 50 лет: глава Пологовского ТЦК рассказал о своем отношении к уклонистам

Студенты определенных категорий в Украине могут получить бронирование от мобилизации. Вследствие этого некоторые военнообязанные мужчины начинают получать образование, чтобы уклониться от призыва в армию.

Начальник Пологовского РТЦК и СП Виктор Юрчук высказался о таких уклонистах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью телеканалу TV5.

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Что сказал Юрчук об уклонистах

Прежде всего начальник Пологовского РТЦК и СП заметил, что все военнообязанные должны служить, чтобы выполнить свой долг перед Родиной и иметь возможность жить в Украине. Он отмечает, что ситуация с "50-летними студентами" является достаточно неприятной для него.

Мне неприятно. Я считаю, что человек должен учиться лет до 40. А то ему 50 с чем-то лет, а он еще студент,

– говорит Юрчук.

Он также добавляет, что некоторые учебные заведения отменили отсрочку для студентов и таких людей сейчас призывают.

Напомним, что ранее Кабмин согласовал законопроект, который меняет правила получения отсрочки для студентов и педагогов. В частности, ее не могут получить соискатели образования, которые второй раз учатся на том же уровне, а также те, кто начал учиться за рубежом после 24 февраля 2022 года.