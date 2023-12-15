Мобилизация в 2024 году: какие изменения планирует внести Верховная Рада в этот процесс

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В процесс призыва в ближайшее время планирует внести целый ряд изменений.

Верховная Рада планирует принять комплекс изменений в законы, которые изменят правила мобилизации, военной службы и увольнения во время военного положения. Это связано с тем, что старые законы не до конца отвечают нынешним условиям.

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Какие решения могут принять

Депутаты рассматривают изменения в законы и постановления, которые помогут урегулировать часть правил, начиная от военного учета, заканчивая лечением раненых военных. Руководитель партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что соответствующий законопроект может быть принят уже до конца 2023 года.

Мы пытаемся на комитете создать "матрицу мобилизации и демобилизации", составить все условия в одну таблицу и урегулировать эти вопросы,

– заявил Арахамия.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутат Роман Костенко объяснил, что нам нужно установить четкие правила, чтобы человек понимал, на каких условиях он служит.

По его словам, могут быть изменены полномочия работников ТЦК.

Изменения могут касаться повесток

Костенко пояснил, что законопроект увеличивает полномочия ТЦК. Это связано с тем, что сейчас у тех, кого пытаются мобилизовать, возникает очень много вопросов. Он также сказал, что часто полиция отстраняется от этих вопросов.

Можно понять и полицейских, и ТЦК, у которых стоят планы; и людей, которых незаконно пытаются привлечь. Но у них есть ответственность, согласно Конституции, – защищать страну,

– сказал депутат.

Он сообщил о возможных изменениях:

расширяются права ТЦК, они могут также вести и аудио, и видеозаписи;

работники ТЦК смогут проверять приписные и документы;

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что в новом законопроекте будут изменены правила вручения повесток. В частности:

будет узаконена возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом;

начнет действовать электронный кабинет военнообязанных и призывников для военного учета онлайн;

повестки хотят разрешить вручать представителям органов исполнительной власти, а не только самоуправление.

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