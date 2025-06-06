Воюют и сыновья депутатов, и депутаты, – военный оценил ситуацию с мобилизацией

Вокруг ситуации с мобилизацией в Украине есть много разных мнений. Однако тема с "сыновьями депутатов" является достаточно спорной. Некоторые из них действительно воюют.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащим Третьего армейского корпуса ВСУ Янис Терещенко. Известно, что в соцсетях звучат призывы, что сначала должны идти воевать сыновья депутатов, сыновья олигархов и так далее в контексте мобилизации в Украине.

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Некоторые сыновья депутатов воюют

Как отметил военный, буквально в его подразделении воюет сын одного из депутатов, который и сам является депутатом. На днях они приехали в Киев с Покровского и Харьковского направлений.

Понятно, что российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы расшатывать ситуацию в Украине. Они активно работают на теме мобилизации.

Конечно, такое пишут и реальные люди. Но сюда так же приобщаются ботофермы. Почему это пишут? Потому что по каким-то причинам не соотносят себя с войском. Таким образом они просто ищут оправдание. "А пусть депутаты воюют". Так у нас есть депутаты, которые погибли на войне. Воюют и дети депутатов. Среди них тоже есть погибшие,

– сказал военный.

В армию также идут люди из семей, которые имеют высокий доход, бизнесмены и т.д. Буквально в соседней комнате с Терещенко проживает военный, который вместе с друзьями владеет 32 барбершопами по Украине.

Напомним, в марте 2025 года Янис Терещенко во время своего отпуска спас мужчину с многочисленными ножевыми ранениями в Венеции. Он рассказал, как все случилось.