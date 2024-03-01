Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов убежден, что сейчас необходимо работать с мотивацией для добровольцев. Такое мнение он высказал в эфире 24 Канала, объяснив, что это было бы действительно действенно.

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Мотивация, а не мобилизация

Россия делает все для того, чтобы пополнить свое войско. Скрытую мобилизацию до сих пор проводят, однако больше людей в армию набирают по контрактам. Наемники составляют едва ли не самую большую часть из тех, кого за 2023 год отправили воевать. Среди них есть и иностранные военные.

Украина сейчас тоже сосредотачивает внимание на увеличении численности военных. Нардепы работают над законопроектом об усилении мобилизации, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны.

Нам надо думать, как нам усилиться, кого нам набирать. Есть части, которые ни дня не воевали, а есть ребята, которые два года сидят без ротаций "на передке". По мобилизации – надо делать ставку на добровольцев: или деньги, или льготы, или делать правильную рекламу,

– отметил Кирилл Сазонов.

Военнослужащий объяснил, что, по его мнению, в законопроекте о мобилизации есть ряд пунктов, которые являются неуместными. В частности, говорится о бронировании людей, чья зарплата достигает определенного уровня; мобилизацию мужчин, которым за 50 лет, ведь на фронте им будет физически трудно.

"Я бы работал не над мобилизацией всех, кого можно, а над мотивацией для добровольцев. Это гораздо лучше, с этим надо тщательно разбираться, а не гнаться за популизмом. Надо делать работу в армии привлекательной, это сложнее, чем мобилизация, но, мне кажется, это правильно", – подчеркнул Сазонов.

Кроме того, военный предположил, что Украина тоже может набирать наемников. Например, за определенный период службы, иностранцам можно предлагать украинский паспорт.

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