Новый закон о мобилизации: как теперь будет происходить воинский учет

Владимир Зеленский 16 апреля подписал новый закон о мобилизации. Он вступит в силу уже в мае.

Таким образом военнообязанные граждане уже вскоре должны будут обновить свои данные в ТЦК. Как будет происходить воинский учет согласно новым законодательством – рассказывает 24 Канал.

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Военный учет

Согласно новому закону о мобилизации, в течение 60 дней после вступления закона в действие всем мужчинам 18 – 60 лет необходимо будет обновить собственные данные в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Закон вступит в силу уже 18 мая – то есть через месяц и один день после публикации текста в парламентском издании "Голос Украины".

Сделать это можно в военкомате или центре предоставления админуслуг (ЦНАП). Кроме этого, впоследствии появится возможность создать электронный кабинет военнообязанного для внесения туда личной и служебной (для резервистов) информации онлайн.

Сейчас сервис еще на этапе разработки. Добавим, что регистрация кабинета является добровольной. Также согласно новому законодательству электронных повесток не предусмотрено. То есть е-кабинет создан исключительно для облегчения обновления данных.

Обновить данные должны и за рубежом

Согласно закону, №10449 обновить персональные данные должны и украинцы за рубежом. Сделать это можно по телефону или через электронную почту ТЦК. Или же можно будет оформить паспорт только с одновременным обновлением данных.

Также отмечается, что мужчины за рубежом без военно-учетных документов (билета или удостоверения) не смогут ни оформить паспорт или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами