Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, отметив, что мобилизация в Украине имеет много проблем. Но обеспечить быстрое реформирование во время полномасштабной войны невозможно.

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В чем проблема

Как отметил Вениславский, по состоянию на сейчас нет альтернативной системы с таким результатом в мобилизационных процессах, который дает ТЦК. Если распустить эту структуру, то лучше не станет.

Львиную долю мобилизации обеспечивает именно ТЦК. Поэтому любые призывы разрушить систему, пока не будет действовать какая-то другая эффективная система, – это призывы против Украины, которые вредят интересам национальной безопасности,

– сказал Вениславский.

Украина работает над реформами в Министерстве обороны и Вооруженных Силах, чтобы было меньше чувствительных случаев, которые возмущают общество. Но все это – дело времени. К примеру, сейчас идет работа над прохождением ВЛК. Есть много нареканий, что там не всегда учитывают реальное физическое состояние человека.

Добавим, народный депутат Юлия Яцык предлагала расформировать ТЦК. По ее словам, так можно дополнительно набрать около 10 бригад для фронта. В то же время нардеп Роман Костенко против этой идеи. Он отметил, что мобилизация – основа пополнения войска. И должна быть отдельная структура, которая будет ее проводить. Есть отдельные ситуации с ТЦК, с которыми нужно бороться. Но мобилизация должна быть системной.