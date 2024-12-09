Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, зауваживши, що мобілізація в Україні має багато проблем. Але забезпечити швидке реформування під час повномасштабної війни неможливо.

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У чому проблема

Як наголосив Веніславський, станом на зараз немає альтернативної системи з таким результатом у мобілізаційних процесах, який дає ТЦК. Якщо розпустити цю структуру, то краще не стане.

Левову частку мобілізації забезпечує саме ТЦК. Тому будь-які заклики зруйнувати систему, поки не буде діяти якась інша ефективна система, – це заклики проти України, які шкодять інтересам національної безпеки,

– сказав Веніславський.

Україна працює над реформами у Міністерстві оборони та Збройних Силах, щоб було менше чутливих випадків, які обурюють суспільство. Але все це – справа часу. До прикладу, зараз триває робота над проходженням ВЛК. Є багато нарікань, що там не завжди враховують реальний фізичний стан людини.

Додамо, народна депутатка Юлія Яцик пропонувала розформувати ТЦК. За її словами, так можна додатково набрати близько 10 бригад для фронту. Водночас нардеп Роман Костенко проти цієї ідеї. Він зазначив, що мобілізація – основа поповнення війська. І має бути окрема структура, яка буде її проводити. Є окремі ситуації з ТЦК, з якими потрібно боротися. Але мобілізація має бути системною.