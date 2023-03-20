Свое мнение о попытках украинцев "убежать от войны" от войны рассказал в эксклюзивном блоге военнослужащий Вячеслав Журба. До полномасштабного вторжения он работал журналистом 24 канала, а после 24 февраля встал на защиту страны.
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Украина нуждается в добровольцах и бойцах
Некоторые военнообязанные украинцы пытаются незаконно пересечь границу во избежание мобилизации и считают, что таким образом они смогут уйти от этого. Однако за границей эта война может догнать.
Сейчас Украина защищает не только свои территории, но и является щитом всей Европы.
Если мы проигрываем, то многотысячная закаленная в боях армия зеков из России свергнет дальше, ведь почувствует в себе силу,
– пишет журналист.
Поэтому украинская армия нуждается в новых добровольцах и бойцах, которые встанут на защиту родной земли.
"Пришел ли ты в военкомат добровольно, или тебе вручили повестку где-то на остановке - для государства не имеет значения. Отношение к добровольцам и мобилизованным от официальных структур одинаково положительное", - отмечает Вячеслав Журба.
Роль добровольцев в войне
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинцы демонстрируют всему миру стремление защищать Родину. По его мнению, это значит – быть добровольцем. Именно такие люди наносят врагу больше потерь.
- Известный артист Коля Серга считает, что каждый должен отметиться в военкомате. Певец с началом полномасштабного вторжения стал добровольцем и пошел в ряды ВСУ, поэтому считает, что украинцы должны быть ответственными и приобщаться к защите своей страны.
- Павел Вышебаба, командир отделения 68-й отдельной егерской бригады, в гражданской жизни был экоактивистом и зоозащитником. Однако с начала войны ушел добровольцем на фронт. Он говорит, что мобилизации не следует бояться, а все, кто хочет победы, должны идти в военкомат.