Свою думку про спроби українців "втекти від війни" від війни розповів в ексклюзивному блозі військовослужбовець Вячеслав Журба. До повномасштабного вторгнення він працював журналістом 24 Каналу, а після 24 лютого став на захист країни.
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Україна потребує добровольців та бійців
Деякі військовозобов'язані українці намагаються незаконно перетнути кордон, аби уникнути мобілізації, і вважають, що таким чином вони зможуть втекти від цього. Проте за кордоном ця війна може наздогнати.
Зараз Україна захищає не лише свої території, а і є щитом для всієї Європи.
Якщо ми програємо, то багатотисячна загартована в боях армія зеків з Росії повалить далі, адже відчує в собі силу,
– пише журналіст.
Тому українська армія потребує нових добровольців і бійців, які стануть на захист рідної землі.
"Чи ти прийшов у військкомат добровільно, чи тобі вручили повістку десь на зупинці – для держави не має значення. Ставлення до добровольців та мобілізованих від офіційних структур однаково позитивне", – наголошує Вячеслав Журба.
Роль добровольців у війні
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українці демонструють всьому світу прагнення захищати Батьківщину. На його думку, це означає – бути добровольцем. Саме такі люди завдають ворогу найбільше втрат.
- Відомий артист Коля Сєрга вважає, що кожен має відмітитися у військкоматі. Співак з початком повномасштабного вторгнення став добровольцем і пішов до лав ЗСУ, тому вважає, що українці мають бути відповідальними й долучатися до захисту своєї країни.
- Павло Вишебаба, який є командиром відділення 68-ї окремої єгерської бригади, у цивільному житті був екоактивістом та зоозахисником. Проте від початку війни пішов добровольцем на фронт. Він говорить, що мобілізації не варто боятися, а всі, хто хоче перемоги, мають іти у військкомат.